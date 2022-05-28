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Экс-москвичка высказалась о проблемах с чистотой в Индии

Экс-москвичка высказалась о проблемах с чистотой в Индии
Фото: Godwin Angeline Benjo / Unsplash

Об антисанитарии в Индии рассказала экс-москвичка, которая несколько лет назад переехала в Азию из России. В разговоре с «Мослентой» эмигрантка Виктория Поликарпова заявила, что слухи сильно преувеличены.

«Когда я ехала сюда в первый раз, в моей голове роем вились самые разные мысли: Индия — это опасно, там сплошная антисанитария, можно заразиться неизвестной инфекцией, вообще страшно. Конечно, на меня влияли все те предубеждения, связанные с Индией, что есть у многих людей в России», — сообщила Виктория.

Она также отметила, что пользователи сети на различных форумах призывали купленные на улице фрукты мыть кипятком или раствором йода, а руки постоянно протирать салфетками. «Везде одна сплошная зараза», — писали многие путешественники.

Собеседница «Мосленты» отметила, что все не настолько плохо. И даже в уличном запахе, в котором много пыли и выхлопов, прослеживаются приятные ноты — целый букет ароматов пряностей и благовоний.

Ранее москвичи пожаловались на опасное соседство с продуктовым магазином. По их данным, торговая точка регулярно захламляет прилегающую к жилому дому территорию, поддерживает антисанитарные условия, а также подвергает опасности жителей.

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