Стало известно о проблемах со здоровьем у Димы Билана

О проблемах со здоровьем после участия в шоу «Маска» сообщил StarHit певец Дима Билан. Накануне артист стал одним из двух победителей четвертого сезона проекта, разделив первое место с коллегой Сергеем Лазаревым.

Билан выступал в маске Мамонтенка, его костюм был одним из самых жарких и тяжелых за всю историю проекта: одна голова зверя весила приблизительно 15 килограммов. Певец признался, что испытывал большие сложности и серьезно терял в весе на каждой съемке.

«По ощущениям примерно по четыре килограмма сбрасывал за каждую программу. Каждый раз казалось, что вот сейчас не выдержу и свалюсь. К остеопату мне теперь ходить еще месяца два», — заявил артист, выступивший в 12 выпусках «Маски».

Ранее о сложностях в отношениях с певцом, своим наставником на шоу «Голос» Димой Биланом рассказал экс-участник проекта, певец Алекс Малиновский.