Экс-участник шоу «Голос» рассказал о сложностях в отношениях с Димой Биланом

О сложностях в отношениях с певцом, своим наставником на шоу «Голос» Димой Биланом рассказал «Мосленте» экс-участник проекта, певец Алекс Малиновский. Артист отметил, что ему доводилось работать с немалым количеством известных людей, но взаимодействие с Биланом было самым тяжелым.

«Он очень непростой человек, интроверт. Опыт для меня лично был неприятен. Думаю, что Дима, после того как повернулся ко мне на "Голосе", и сам немало расстроился», — заявил Малиновский.

Собеседник «Мосленты» признался, что они с Биланом даже не здороваются, когда пересекаются на каком-то мероприятии. «Для меня это странно, я не понимаю, почему это происходит, но… Просто это Дима Билан. Для меня это малоинтересная фигура. Но это действительно был самый странный мой опыт», — отметил он.

Малиновский подчеркнул, что других таких людей в его жизни нет, потому что он «не пускает их в свое пространство».

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