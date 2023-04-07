Стало известно о проблемах со здоровьем у Иосифа Пригожина
«112»: у продюсера Пригожина на съемках шоу «Звезды сошлись» случилась ишемическая атака.
О проблемах со здоровьем у 54-летнего продюсера Иосифа Пригожина стало известно Telegram-каналу «112». Знаменитости стало плохо на съемках шоу «Звезды сошлись»: у него случилась ишемическая атака.
По имеющейся информации, продюсер почувствовал себя плохо, у него появилась одышка. Медики выявили у него неврологическое нарушение — транзиторную ишемическую атаку.
О том, что продюсеру стало плохо, в беседе с «Известиями» подтвердила и его соведущая Лера Кудрявцева. Она рассказала, что Пригожин чувствовал себя неважно с самого утра, а перед съемками шоу у него онемело лицо и поднялось давление. При этом сам Пригожин никаких комментариев о произошедшем пока не давал.
Ранее Ксения Бородина сообщила о проблемах со здоровьем. Телеведущая пожаловалась на сильные головные боли.