Люди
08:31, 07 февраля 2023
1 мин.

Волочкова назвала эффективное средство для восстановления суставов

Волочкова назвала эффективное средство для восстановления суставов
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Эффективное средство для восстановления суставов назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

«От переживаний за боль в суставе почти ничего не ем, кроме бульона из копыт каких-то животных. Доктор подсказал. Хотя я мясо не ем вообще. Мне по семь часов варят эти бульоны», — написала знаменитость.

По словам Волочковой, такой режим питания позволяет ей чувствовать легкость. Она также отметила, что не испытывает чувство голода: она научилась блокировать эти ощущения еще в девять лет, «когда переступила порог балетного училища в Санкт-Петербурге».

Ранее Волочкова призналась в проблемах со здоровьем. Танцовщица сообщила, что у нее серьезно травмирован сустав.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.