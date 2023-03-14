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19:38, 14 марта 2023
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Стало известно о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского

Актер Михаил Боярский пожаловался на ухудшение когнитивных способностей.

Стало известно о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

73-летний актер и музыкант Михаил Боярский отказался от продолжения своей творческой карьеры из-за проблем со здоровьем. В интервью журналистам Пятого канала артист пожаловался на ухудшение когнитивных способностей и сокращение двигательной активности.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — рассказал артист, добавив, что всему виной, по его мнению, последствия перенесенной инфекции от вируса COVID-19.

По словам Боярского, болезнь сказалась на его когнитивных способностях и двигательной активности. При этом актер отметил, что, закончив творческую деятельность, он стал больше времени проводить с семьей и внуками.

Ранее сообщалось, что музыканта Александра Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске.

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