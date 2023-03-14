Музыканта Александра Розенбаума экстренно прооперировали

Музыкант Александр Розенбаум госпитализирован и прооперирован в Красноярске, сообщает Telegram-канал «112».

По информации «Городских новостей», артист приехал в Красноярск, чтобы выступить со своим репертуаром перед работниками главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) и заключенными.

В один из дней певец пожаловался медикам на боли в ноге. Проведя обследования, врачи выявили у него тромб. Было принято решение об экстренной операции. Уточняется, что Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии одной из красноярских клиник, где проведет еще некоторое время под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось о состоянии госпитализированного в начале февраля журналиста Николая Сванидзе.