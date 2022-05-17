Самая титулованная летчица мира назвала главные проблемы авиационного спорта

Самая титулованная летчица мира Светлана Капанина назвала «Мосленте» главные проблемы авиационного спорта.

В данной сфере, по словам Капаниной, нет должного финансирования. Кроме того, отсутствует техника, а молодежный авиационный спорт существует фактически на бумаге. Спортсменам приходится находить возможности для тренировок самостоятельно и привлекать спонсоров, а затем устраиваться на работу, кому где повезет.

«И все же молодежь хочет летать, потребность в этом есть. Авиационные виды спорта в нашей стране не должны умереть, их необходимо развивать», — добавила летчица.

Кроме того, Капанина высказалась об учениках летных училищ. Она считает, что студенты должны сперва проходить первоначальную подготовку, чтобы иметь представление о будущей профессии, изначально понимать, есть ли у них способности, прежде чем потратить миллионы на образование впустую.