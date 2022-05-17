Самая титулованная летчица мира назвала главные проблемы авиационного спорта
Самая титулованная летчица мира Светлана Капанина назвала «Мосленте» главные проблемы авиационного спорта.
В данной сфере, по словам Капаниной, нет должного финансирования. Кроме того, отсутствует техника, а молодежный авиационный спорт существует фактически на бумаге. Спортсменам приходится находить возможности для тренировок самостоятельно и привлекать спонсоров, а затем устраиваться на работу, кому где повезет.
«И все же молодежь хочет летать, потребность в этом есть. Авиационные виды спорта в нашей стране не должны умереть, их необходимо развивать», — добавила летчица.
Кроме того, Капанина высказалась об учениках летных училищ. Она считает, что студенты должны сперва проходить первоначальную подготовку, чтобы иметь представление о будущей профессии, изначально понимать, есть ли у них способности, прежде чем потратить миллионы на образование впустую.
«Во времена СССР к профессии летчика шли через аэроклубы, и это было очень разумно. При поступлении в летное училище у ребят должно быть понимание основ будущей профессии, уверенность в том, что они смогут переносить полеты хотя бы безболезненно», — добавила чемпионка.
Также собеседница «Мосленты» отметила, что несмотря на использование хороших тренажеров, будущие пилоты выпускаются с очень маленьким налетом. А практика организуется сразу на больших воздушных суднах, что не позволяет «почувствовать» самолет и понять его возможности.
«Но есть же возможность дать это все пилоту меньшими усилиями и за гораздо меньшие деньги — легкая авиация и, в частности, пилотаж на спортивных самолетах», — сказала она.
Ранее была названа причина отключения двигателей самолетов на тренировках. По словам московской летчицы Ольги Олехник, делается это для того, чтобы пилот при любых чрезвычайных ситуациях смог нормально приземлиться.