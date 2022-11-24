Бизнесмен назвал основные проблемы парков развлечений для детей

Основные проблемы парков развлечений для детей назвал в беседе с «Мослентой» бизнесмен, основатель инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин.

«Пока у нас был один парк, все работало прекрасно. Но как только появилась сеть, в которой еще требовалось управлять несколькими стройками, ситуация изменилась, работать стало труднее. И выяснилось, что некоторые проектные менеджеры просто не соответствовали занимаемым должностям», — рассказал он.

По словам Золотухина, тогда же были выявлены хищения в компании. «Они были небольшими, но опыт столкновения с этим оказался крайне неприятным. Нам удалось выяснить все это благодаря нашей службе внутреннего аудита. Мы всегда проверяем такие вещи и, хотя малый и средний бизнес в России часто работает "в серую", стараемся делать все максимально прозрачно, даже если это приводит к дополнительным расходам на налоги и так далее», — поделился собеседник «Мосленты».

В процессе проверки обнаружились и проблемы с системой мотивации, выяснились случаи кросс-займов между парками, продолжил бизнесмен. «Это тоже показалось нам неправильным. У каждого парка есть своя группа инвесторов, своя бухгалтерия, хоть все это и замыкается на одну управляющую компанию. Было совершенно непонятно, почему парки, работающие успешно, должны кредитовать другие, менее успешные, а инвесторы из-за этого недополучают дивидендов», — сказал он.

Оценив ситуацию, Золотухин принял решение вложить в проект еще 70 миллионов рублей, закрыть все задолженности, уволить неэффективных сотрудников, внедрить собственный финансовый и юридический контроль, бюджетирование, жесткое и качественное проектное управление, а также прекратить масштабирование компании.

«Мы перестали открывать новые парки и сосредоточились на том, чтобы уже имеющиеся начали работать в плюс», — заявил собеседник «Мосленты».

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