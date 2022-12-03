Раскрыт процент довольных своим материальным положением россиян

Процент россиян, довольных своим материальным положением, составляет 23. Статистику раскрыли аналитики фонда «Общественное мнение».

Недовольны размером своих доходов 19 процентов респондентов. Еще 56 оценивают свой достаток как средний, но не хороший.

66 процентов опрошенных считают, что их финансовое положение практически не изменилось за последние два-три месяца. Об ухудшении заявили 25 процентов, еще семь сообщили об улучшении.

21 процент россиян настроен оптимистично по поводу изменения своего материального положения в ближайший год. 16 процентов считают, что их положение ухудшится. Большинство считает, что все останется без изменений (38).

Ранее москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год. В среднем она составила более 400 тысяч рублей.