Люди
21:17, 03 декабря 2022
1 мин.

Раскрыт процент довольных своим материальным положением россиян

Раскрыт процент довольных своим материальным положением россиян
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Процент россиян, довольных своим материальным положением, составляет 23. Статистику раскрыли аналитики фонда «Общественное мнение».

Недовольны размером своих доходов 19 процентов респондентов. Еще 56 оценивают свой достаток как средний, но не хороший.

66 процентов опрошенных считают, что их финансовое положение практически не изменилось за последние два-три месяца. Об ухудшении заявили 25 процентов, еще семь сообщили об улучшении.

21 процент россиян настроен оптимистично по поводу изменения своего материального положения в ближайший год. 16 процентов считают, что их положение ухудшится. Большинство считает, что все останется без изменений (38).

Ранее москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год. В среднем она составила более 400 тысяч рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.