Определен процент считающих себя счастливыми россиян

Счастливыми в той или иной мере считает себя 81 процент россиян. Определить это удалось Всероссийскому центру изучения общественного мнения по результатам последнего опроса.

35 процентов респондентов считают себя определенно счастливыми, еще 46 процентов заявили, что скорее счастливы, чем нет. Несчастливыми считают себя всего 20 процентов опрошенных, пять процентов из них отметили, что однозначно недовольны своей жизнью.

Процент счастливых опрошенных за октябрь 2022 года почти совпадает с мартовскими показателями — 81 и 83 соответственно. Счастливее всего россияне были в конце 2017 года, тогда об удовлетворенности жизнью заявили 87 процентов. Ниже 50 процентов эта цифра опускалась дважды — в 1990 и 1992 годах (44 и 42 процента соответственно).

Ранее россияне назвали свои любимые занятия. Лидером рейтинга оказался сон.