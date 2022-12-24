Люди
11:28, 24 декабря 2022
1 мин.

Бузова в мини-юбке показала непростой процесс снятия длинных сапог

Бузова в мини-юбке показала непростой процесс снятия длинных сапог
Кадр: @buzova86

Непростой процесс снятия длинных сапог-чулок показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Она опубликовала ролик, на котором видно, что в этом процессе участвуют сразу несколько человек.

«Правда жизни, как она есть. А в кадре никогда и вида не подам, что что-то жмет или мне неудобно», — подписала она публикацию.

На опубликованных кадрах Бузова сидит на кресле, пока один человек держит артистку за плечи, а двое других снимают с нее сапоги золотого цвета на шпильке. Сама телеведущая одета в черный боди и блестящую золотую мини-юбку.

«Так кто же на голую ногу надевает!?», «А чулки или капроновые носочки не проще было одеть? И ноге комфортнее, и снимать проще», «Пополнела, а сапоги, видимо, на худую ногу брала», — прокомментировали видео юзеры.

Ранее Бузова появилась на публике в пиджаке на голое тело: в таком наряде она пришла на мероприятие в честь 20-летия журнала «HELLO!».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.