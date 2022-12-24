Бузова в мини-юбке показала непростой процесс снятия длинных сапог

«Правда жизни, как она есть. А в кадре никогда и вида не подам, что что-то жмет или мне неудобно», — подписала она публикацию.

На опубликованных кадрах Бузова сидит на кресле, пока один человек держит артистку за плечи, а двое других снимают с нее сапоги золотого цвета на шпильке. Сама телеведущая одета в черный боди и блестящую золотую мини-юбку.

«Так кто же на голую ногу надевает!?», «А чулки или капроновые носочки не проще было одеть? И ноге комфортнее, и снимать проще», «Пополнела, а сапоги, видимо, на худую ногу брала», — прокомментировали видео юзеры.

Ранее Бузова появилась на публике в пиджаке на голое тело: в таком наряде она пришла на мероприятие в честь 20-летия журнала «HELLO!».