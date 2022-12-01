Продавщицы магазина попытались отбиться от разбойника веником и попали на видео

«В ночное время злоумышленник зашел в торговый павильон и, угрожая продавцам физической расправой, потребовал деньги. Одна из сотрудниц организации попыталась отбиться от нападавшего веником, однако тот выхватил метлу и начал ею избивать женщин», — сообщает в пресс-службе областного МВД.

После этого преступник похитил кассовый аппарат с деньгами и скрылся. Общий ущерб составил более 19 тысяч рублей. 23-летний ранее судимый подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК России.

Ранее в столичном аэропорту Домодедово вооруженные налетчики напали на мужчин и украли у них сумки с деньгами.