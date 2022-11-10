Разбойники в аэропорту Домодедово отобрали у граждан Киргизии сотни миллионов

В столичном аэропорту Домодедово вооруженные налетчики напали на мужчин и украли у них сумки с деньгами. Разбойное нападение «Мосленте» подтвердили в транспортной прокуратуре Московской области.

«Эта информация в работе. Все детали выясняются», — сообщил собеседник.

По данным Telegram-канала Baza, злоумышленники напали на граждан Киргизии. Общий ущерб составил четыре миллиона долларов (244 240 000 рублей).

«Двое мужчин прилетели в Москву с такой крупной суммой для покупки бизнеса. Только они задекларировали деньги и вышли из аэропорта с сумками, полными наличных, как к ним подъехали два автомобиля и оттуда выскочили люди с автоматами», — говорится в сообщении.

По данным канала, обошлось без стрельбы, потерпевшие отдали деньги налетчикам.

Ранее приезжий напал на москвича на Новокузнецкой улице и ограбил его. Инцидент попал на видео.