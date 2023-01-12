Стало известно о возможности продать квартиру вместе с жильцом

О возможности продать квартиру вместе с жильцом стало известно «Мосленте» из разговора с юристом-консультантом Сергеем Милосердовым. Специалист прокомментировал ситуацию, сложившуюся в жизни москвички Елизаветы: ее несовершеннолетняя дочь получила в наследство квартиру с «обременением» в виде пьющего отца, имеющего право бесплатно проживать там до конца жизни.

«Если после вступления в наследство будет принято решение продать квартиру, наследница и ее мать могут это сделать. Но Росреестр обязан зафиксировать дополнительное обременение — проживающего там человека с пожизненным правом пользования жилплощадью. Квартира будет продаваться только с этой оговоркой», — подчеркнул Милосердов.

Договор купли-продажи, по его словам, никак не повлияет на ситуацию: новый собственник попадет в то же положение, в котором сейчас находятся наследница и ее мать.

Если скрыть от потенциального покупателя факт присутствия в квартире жильца, это станет основанием для отмены сделки — новый собственник может потребовать свои деньги назад, уточнил юрист.

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