«Бывшая свекровь отлично все придумала!» Москвичке досталась квартира с долгом и бывшим мужем-алкоголиком. Что делать?

С Олегом (имя изменено по просьбе героини — «Мослента») мы разошлись еще в 2013 году. Он пил. Когда был трезвым, все было в порядке, но стоило ему уйти в запой, как его реакции становились непредсказуемыми. Развод мы оформили только в 2016-м. Судились долго. Пока шел весь этот процесс, он постоянно пугал меня тем, что заберет дочь. Но, получив решение о разводе, пропал.

Когда дочери было три года, я встретила второго мужа. Он ее и воспитывает, на руках носит, любит, как родную.

И вот это завещание. Бывшая свекровь отлично все придумала. Жилплощадь переходила моему ребенку при условии, что у Олега останется пожизненное право пользования этой квартирой. Сейчас он как раз живет в ней. За коммунальные услуги бывший муж не платил и не платит, пьет. Раньше ЖКХ оплачивала свекровь. Мать о нем позаботилась. Теперь у него точно останется крыша над головой, а вот обязанность оплачивать коммуналку перейдет на нас.