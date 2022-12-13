Россияне высказались о продлении новогодних каникул

О продлении новогодних каникул россияне высказались в исследовании сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

На вопрос о том, будут ли они брать отпуск в последние дни уходящего года или в первые рабочие дни 2023 года, чтобы продлить новогодние каникулы, утвердительно ответили девять процентов респондентов. Девятидневные каникулы полностью устраивают 78 процентов опрошенных, поэтому продлять их они не станут. Оставшиеся 13 процентов еще не приняли окончательного решения.

К отпускам коллег в конце года 28 процентов принявших участие в исследовании россиян относятся положительно, 53 процента — нейтрально, а десять процентов испытывают в связи с этим отрицательные эмоции. Еще девять процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Из результатов ранее проведенного опроса стали известны причины отказа от новогодних корпоративов в российских компаниях. 11 процентов респондентов заявили, что их фирма отказалась от организации праздника из-за экономических сложностей.