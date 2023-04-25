Названа ожидаемая продолжительность жизни россиян

Ожидаемую продолжительность жизни россиян назвала вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Ее цитирует РИА Новости.

«Достаточно высокими темпами увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, которая по итогам 2022 года составила 72,8 года. Эта тенденция продолжается. Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года», — заявила спикер.

Голикова отметила, что за 2022 год в России на 22 процента сократился показатель смертности. Он продолжает снижаться по итогам двух первых месяцев 2023 года.

Ранее в Росстате сообщили об увеличении средней продолжительности жизни москвичей. Она составила 78,19 года.