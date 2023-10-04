Доктор Павлова назвала способный снизить риск депрессии продукт

Способный снизить риск развития депрессии продукт назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Для профилактики она посоветовала съедать около 12 орешков миндаля в день.

Кроме того, миндаль снижает воспалительные процессы в организме, нормализует уровень холестерина и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. В орешках содержатся аминокислоты для восстановления печени, а также магний, клетчатка и белки, лобавила врач.

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