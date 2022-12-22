Назван снижающий риск развития рака продукт

Красную икру назвал снижающим риск развития рака продуктом врач-диетолог Михаил Гинзбург. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» он отметил, что она снижает риск возникновения возрастных опухолей — рака толстой прямой кишки, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Кроме того, у красной икры есть множество других преимуществ.

«Она содержит очень много витамина D, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот, обладает общим противовоспалительным действием и снижает риск образование тромбов. Это, в свою очередь, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и плохого холестерина, который может спровоцировать развитие атеросклероза, инфаркта, инсульта», — сказал Гинзбург.

К тому же, по словам специалиста, в икре содержится большое количество магния, который защищает от возрастных болезней и даже обеспечивает хорошее настроение.

Ранее диетолог Гинзбург назвал допустимую порцию красной икры. По его словам, здоровым людям допустимо съедать в сутки не более 20 граммов продукта, детям — 15 граммов (при условии хорошей переносимости деликатеса).