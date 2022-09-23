Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт

Продукт, способный снизить риск развития рака, назвал в программе «Жить Здорово!» на Первом канале врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус. По его словам, это белокочанная капуста, содержащая сульфорафан.

«В присутствии сульфорафана раковые клетки погибают», — подчеркнул специалист. Он заявил, что это органическое соединение предотвращает развитие опухолей, в том числе злокачественных.

Ранее об опасности электронных сигарет предупредил главный врач «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров. По его словам, в таких устройствах содержатся вещества, которые могут провоцировать серьезные заболевания, в том числе и развитие рака.