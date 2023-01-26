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03:40, 26 января 2023
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Составлен рейтинг популярных у московских студентов продуктов питания

Составлен рейтинг популярных у московских студентов продуктов питания
Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Рейтинг самых популярных у московских студентов продуктов питания составили аналитики «СберМаркета». О том, чем предпочитают питаться студенты столичных вузов, специалисты рассказали «Мосленте».

«Питание московских студентов можно назвать здоровым и сбалансированным — их топ-7 популярных продуктов на 100 процентов состоит из овощей и фруктов. Особым спросом у учащихся московских вузов пользуются бананы — их включают в каждый пятый заказ. Второе место делят репчатый лук и помидоры, на них приходится 10 процентов от всех заказов продуктов», — говорится в пресс-релизе.

Тройку лидеров замыкают мандарины (девять процентов). Среди других позиций в топе оказались огурцы, апельсины и морковь. В период летней сессии в онлайн-корзинах студентов дополнительно оказываются яблоки, картофель и киви. А во время зимней сессии — хлеб, сметана и молоко. В январе этого года в списке любимых продуктов студентов появились соленый арахис (пять процентов) и куриное филе (четыре процента).

Ранее сообщалось, что самыми популярными профессиями у московских абитуриентов в 2022 году стали IT-специальности.

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