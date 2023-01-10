Названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году

Самыми популярными профессиями у московских абитуриентов в 2022 году стали IT-специальности, сообщают «Известия». со ссылкой на результаты мониторинга Минобрнауки данных вузов,

«Москве и Петербурге абитуриенты больше идут в айтишники, а в регионах чаще хотят стать учителями и врачами», — говорится в сообщении.

В прошлом году столичные абитуриенты для поступления чаще всего выбирали следующие специальности: «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника» и «Прикладная информатика».

Популярными у абитуриентов в Москве сферами учебы стали педагогика, лечебное дело и лингвистика. В целом по России отмечен рост числа студентов по направлениям судовождения, спорта и проектирования автомобилей, отметили в ведомстве.

Ранее был назван алгоритм действий для смены профессии после 35 лет.