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06:18, 10 января 2023
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Названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году

Названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самыми популярными профессиями у московских абитуриентов в 2022 году стали IT-специальности, сообщают «Известия». со ссылкой на результаты мониторинга Минобрнауки данных вузов,

«Москве и Петербурге абитуриенты больше идут в айтишники, а в регионах чаще хотят стать учителями и врачами», — говорится в сообщении.

В прошлом году столичные абитуриенты для поступления чаще всего выбирали следующие специальности: «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника» и «Прикладная информатика».

Популярными у абитуриентов в Москве сферами учебы стали педагогика, лечебное дело и лингвистика. В целом по России отмечен рост числа студентов по направлениям судовождения, спорта и проектирования автомобилей, отметили в ведомстве.

Ранее был назван алгоритм действий для смены профессии после 35 лет.

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