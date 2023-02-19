Названы способствующие продлению молодости продукты

Продукты, способствующие продлению молодости, в интервью «Газете.ру» назвала врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Ладыгина. Она рассказала, что в этом помогут ягоды и фрукты, в которых содержатся природные биорегуляторы — полипренолы и биофлавоноиды.

«Горсть таких ягод как клюква и смородина улучшит память и когнитивную функцию, окажет антидепрессивный эффект и поможет продлить молодость», — поделилась врач.

Кроме того, специалист рекомендует для сохранения молодости употреблять голубику, черную и красную смородину, киви, клюкву и вишню — они активизируют репаративно-регенерационные процессы, восстанавливая структуру и функции органов.

Ранее миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день развеял телеведущий и врач Александр Мясников. Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.