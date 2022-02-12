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Врач назвал самый полезный продукт для легких

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Врач назвал самый полезный продукт для легких
Фото: Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1», доступном на YouTube-канале, рассказал о самом полезном продукте для легких. По словам эксперта, им является томат.

Заявление медика основывается на исследовании китайских ученых, в котором приняли участие курильщики, страдающие от поражения легких. Результаты экспериментов показали, что в борьбе с очищением органа дыхания смогли помочь именно помидоры. «Выяснилось, что если употреблять два томата в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — сказал Гинзбург.

Также данный продукт оказался полезным и пожилым людям, так как он защищает от возрастной инволюции легких.

Ранее в Подмосковье врачи спасли беременную женщину с коронавирусом и стопроцентным поражением легких.

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