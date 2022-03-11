Диетолог назвала помогающие в борьбе со стрессом продукты

Диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко назвала помогающие в борьбе со стрессом продукты. Ее рекомендациями поделился сайт «Радио 1».

Ослабить нервное напряжение, по словам специалиста, помогают богатые магнием продукты, в частности — орехи, овощи и травы. «Если у нас будет горсточка орехов в день – это хорошо, если у нас будет полкило овощной клетчатки – это хорошо, если у нас будут какие-то успокоительные травы – мелиса, ромашка, корень валерьяны – это тоже хорошо, — рассказала Мойсенко. При перечислении полезных продуктов она также упомянула дыню и белое мясо (кролик, индейка, курица).

Также для нервной системы полезны содержащие витамин С продукты — например, морковь и тыква, продолжила диетолог. Она подчеркнула, что продукты ярких цветов гармонизируют состояние человека и дают ему возможность быстрее успокоится.

Назвала Мойсенко и то, чем не стоит злоупотреблять в особо стрессовые периоды. Так, для снятия нервного напряжения она посоветовала снизить количество употребляемого кофе и продуктов, содержащих большое количество соли.

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