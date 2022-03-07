Названы способы поддержать организм на фоне стресса

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT назвала способы поддержать организм на фоне стресса.

«Сейчас очень многие люди подвержены стрессу, панике, депрессии, которая чаще всего вызывает переедание. Обычно это кондитерские изделия, сладости, что может привести к увеличению веса, ожирению, сахарному диабету, дальнейшим проблемам с сердечно-сосудистой системой», — объяснила специалист.

Диетолог рассказала, что важно соблюдать водный баланс в организме и заниматься легкими физическими нагрузками. Кроме того, по ее словам, в этот период необходимо заниматься йогой, ходьбой, гулять на свежем воздухе, практиковать различные дыхательные техники.

Эксперт отметила, что необходимо принимать витамины группы В, которые успокаивают и укрепляют нервную систему, а также калий, магний, йод, цинк, также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга.

Ранее были названы помогающие при тревоге и апатии продукты.