Стала известна дата открытия Большой кольцевой линии метро в Москве

Большую кольцевую линию метро (БКЛ) откроют в Москве уже в среду, 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на Кремль. Стало известно, что в церемонии примет участие президент России Владимир Путин.

«Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ», — рассказали в пресс-служба президента.

В эксплуатацию будут введены девять последних станций Большого кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Незадолго до появления в СМИ официальной информации, доказательства скорого запуска БКЛ нашли москвичи. Они обсудили это в районных Telegram-каналах «М125».

Так, жительница Нагорного района заметила на маршрутно-путевой полосе, установленной на стене через пути от перрона, надпись, свидетельствующую об открытии южного участка БКЛ. На указателе отмечены шесть станций от «Каховской» до «Нижегородской». О том же свидетельствует схема линии в вагоне метро, которую опубликовал москвич из Обручевского района.

Обновленную схему метро в электропоезде сфотографировал подписчик канала Мещанского района. На ней нанесен северо-восточный участок БКЛ, который составят станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Также в сети разместили снимки вестибюлей подземки, где появились переходы для пересадки на Большое кольцо.

Также житель Лефортова поделился кадрами с изображением еще одной маршрутно-путевой полосы. «Совсем скоро станции "Лефортово" и "Авиамоторная" войдут в состав БКЛ», — написал он.

Ранее 7 февраля сообщалось, что в Москве полностью закончили строительство БКЛ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече Владимиром Путиным.