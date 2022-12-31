Раскрыты профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей

Профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей раскрыл «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт.

«В московских клубах и домах культуры роли Дедов Морозов и Снегурочек исполняли массовики-затейники. А на елках в Кремле и в Колонном зале Дома Союзов работали известные артисты. За эти роли им хорошо платили, и они ждали Новый год с нетерпением», — сказал специалист.

На советских елках водили хороводы вокруг лесной красавицы, взрослые разыгрывали номера с музыкой, танцами и песнями, главные герои праздника вместе с детьми прогоняли злодеев, зажигали елку и вызывали Новый год. Программа, как и сегодня, завершалась раздачей подарков.

Ранее был назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году. В прошлом году россияне были готовы потратить на праздничных аниматоров 8,3 тысячи рублей.