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00:13, 31 декабря 2022
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Раскрыты профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей

Раскрыты профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей
Фото: Владимир Акимов / РИА Новости

Профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей раскрыл «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт.

«В московских клубах и домах культуры роли Дедов Морозов и Снегурочек исполняли массовики-затейники. А на елках в Кремле и в Колонном зале Дома Союзов работали известные артисты. За эти роли им хорошо платили, и они ждали Новый год с нетерпением», — сказал специалист.

На советских елках водили хороводы вокруг лесной красавицы, взрослые разыгрывали номера с музыкой, танцами и песнями, главные герои праздника вместе с детьми прогоняли злодеев, зажигали елку и вызывали Новый год. Программа, как и сегодня, завершалась раздачей подарков.

Ранее был назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году. В прошлом году россияне были готовы потратить на праздничных аниматоров 8,3 тысячи рублей.

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