Стало известно о воспитавшей профессиональных баскетболистов дворовой площадке

О воспитавшей профессиональных баскетболистов дворовой спортплощадке «Мосленте» стало известно из разговора с создателем сообщества «ЧертановоБаскет», муниципальным депутатом района Чертаново Центральное Дмитрием Мироновым. В юности, играя в баскетбол во дворе, он познакомился с известными сегодня спортсменами Агасием и Викторией Тоноян. Позже их отец помог Миронову превратить дворовую площадку в профессиональную.

«В 2018 и 2019 годах к нам на площадку стали приходить совершенно неожиданные игроки. Мой хороший друг, Агасий Тоноян, уже выступал за сборную России, а я ездил к нему на игры. Когда летом он приезжал в Чертаново, звал своих друзей с собой на нашу площадку. В 2020 году, как только нам разрешили выходить на улицу, тут собралось множество народу», — поделился собеседник «Мосленты».

«А потом смотрю я Лигу ВТБ… Как минимум пять-шесть лиц мне знакомы», — добавил он. Именно этих людей Миронов видел на баскетбольной площадке в Чертанове. Вместе с Тонояном туда приходили профессионалы, которые потом выступали на чемпионатах.

«И у нас была возможность не только смотреть на их игру, но и играть вместе с ними. И все это — в Чертанове. А когда-то такое казалось просто невозможным», — признался спортсмен.

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