Раскрыта мошенническая схема с привлечением курьера доставки в Москве

Раскрыта мошенническая схема с привлечением курьера в Москве, сообщает «МВД Медиа».

Работник сервиса доставки неосознанно помог аферистам украсть у столичной пенсионерки сотни тысяч рублей. Злоумышленники запугали свою жертву рассказами, что ее дочь якобы совершила непредумышленное убийство. Затем они убедидили пожилую женщину, что могут помочь ее родственнице избежать наказания за вознаграждение.

Москвичка передала курьеру 450 тысяч рублей, а он доставил пакет мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники открыли пункт обмена валют в Москве и сбежали с чужими миллионами.