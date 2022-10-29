Врач перечислил методы профилактики инфарктов и инсультов

Методы профилактики инфарктов и инсультов перечислил в беседе с «Мослентой» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №121 Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. По его словам, главное — следить за питанием, весом и отказаться от вредных привычек.

«Нужно минимизировать употребление насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара, отказаться от алкоголя и курения. Необходимо избавляться от лишнего веса. Полезно знать, что каждые лишние 10 килограммов могут повышать артериальное давление на 10-20 миллиметров ртутного столба», — объяснил врач.

Кроме того, важно избегать стрессов. Душевные переживания высвобождают гормоны, разрушающие здоровье, предупредил Тяжельников. «Обязательна профилактика стресса, в которую входят прогулки на свежем воздухе, получение положительных эмоций, качественный сон. Нужно помнить, что восстановление сил полноценно происходит только в ночное время под влиянием работы гормонов», — рассказал доктор.

Сердечному здоровью способствуют физические нагрузки. По словам эксперта, во время занятий спортом активизируется кровообращение, укрепляются миокард и стенки сосудов, ткани организма насыщаются кислородом, а процессы обмена веществ нормализуются.

Ранее три признака скрытого инфаркта назвала врач-кардиолог Анна Кореневич. По ее словам, оперативная помощь при сердечном приступе уменьшает шанс летального исхода.