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09:17, 05 января 2023
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ЛОР-врач рекомендовала простой способ лечения насморка

ЛОР-врач рекомендовала простой способ лечения насморка
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Простой способ лечения насморка в беседе с «Мослентой» рекомендовала врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Рая Жиляева.

«Ринит — воспалительное заболевание слизистой носа. Оно начинается с затруднения носового дыхания, заложенности носа, чихания, затем появляются выделения из носа, которые спустя несколько дней могут стать слизисто-гнойными или гнойными. Поэтому основным в лечении тяжелого ринита является облегчение носового дыхания применением сосудосуживающих препаратов, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды, которые очищают полость носа», — рассказала специалист.

По словам эксперта, если насморк продолжается более пяти-семи дней и сопровождается симптомами интоксикации, повышением температуры, гнойным отделяемым, головной болью, то это уже говорит о бактериальной инфекции.

В этом случае, тяжелый ринит требует обращения к оториноларингологу, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения — внутричерепные гнойные заболевания: менингит, абсцесс мозга. При подтверждении бактериальной инфекции назначаются антибактериальные препараты системного действия, заключила Жиляева.

Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала отличительную особенность симптомов свиного гриппа.

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