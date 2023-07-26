Мясников оценил эффективность алкоголя в профилактике деменции

Эффективность алкоголя в профилактике деменции оценил в личном Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач разрешил ежедневно выпивать немного красного вина: полбокала женщинам, один бокал мужчинам. При этом другие алкогольные напитки, как и превышение дозы, недопустимы, подчеркнул он.

В профилактике деменции также полезны продукты, богатые Омега-3 (рыба и морепродукты), и ягоды (черника, клубника). Приветствуется средиземноморская диета, включающая в рацион овощи, фрукты, рыбу, цельные зерна, немного молочных продуктов, курицу, орехи и оливковое масло. Важно поддерживать уровень витамина D в норме, отметил Мясников.

Ранее в программе Малышевой назвали главную понижающую риск деменции привычку.