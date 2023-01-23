В Роспотребнадзоре объяснили важность профилактики обморожений

О важности профилактики обморожений при прогулках и работе на воздухе напомнили в Роспотребнадзоре.

«Обморожение — это травма, вызванная повреждающим воздействием холода. Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжелых случаях — к необратимым нарушениям», — заявили в ведомстве. Повысить вероятность обморожения, по словам специалистов, может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения.

Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло, объяснили в ведомстве. Идеальный вариант — многослойность: несколько предметов свободной одежды нужно надевать один на другой.

«Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло — подойдет одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков», — рассказали эксперты. Кроме того, для защиты от холода необходимы закрывающий уши головной убор, шарф, варежки и теплая, водонепроницаемая обувь.

К первым признакам обморожения относятся онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи, отметили в Роспотребнадзоре. В большинстве случаев ситуацию поможет исправить 20-30 минутное согревание.

«Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки, поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками)», — посоветовали специалисты. В более серьезных случаях — когда пострадавшая от мороза кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями — надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью, подчеркнули они.

В ведомстве призвали не растирать обмороженные участки снегом и не массировать их: все это может привести к усугублению процесса. «Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления, и открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу», — добавили в Роспотребнадзоре.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением, подчеркнули специалисты. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, спутанностью сознания, невнятной речью, нарушением координации движений.

«Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела теплый (но не горячий!) сладкий напиток. Давать пострадавшему алкоголь не целесообразно», — подсказали эксперты.

Специалисты уточнили, что наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Большая вероятность пострадать от мороза и у тех, кто недавно перенес холодцовую травму. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение и злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам.

Ранее в Роспотребнадзоре расписали оптимальный режим питания. «Идеально подходящего для всех расписания не существует, но в среднем рекомендуется есть три-пять раз в день», — заявили в ведомстве.