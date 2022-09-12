Врач дала рекомендации по профилактике остеопороза

Рекомендации по профилактике остеопороза дала в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Первое и самое важное, как фундамент в строительстве дома — образ жизни. Вы рискуете здоровьем, если вы малоподвижны, питаетесь только кашками, игнорируете белок и растительную клетчатку. Также вы в группе риска, если едите только один-два раза в день: вы не доедаете белка, так как он не может усвоиться за раз в нужном количестве», — написала врач.

Немаловажной в профилактике болезни врач назвала физическую активность, например, упражнения лечебно-физкультурного комплекса для укрепление костей позвоночника, тазобедренных суставов, в целом скелета и мышечной ткани. Павлова рекомендует ложиться спать до 23 часов на семь-восемь часов.

Врач напомнила, что диагностикой и лечением остеопороза занимаются эндокринологи и ревматологи. Обнаружение заболевания на ранней стадии увеличивает шансы на выздоровление или замедление развития недуга.

Ранее врач предупредил об обострении осенью ряда заболеваний. Специалист назвал ряд других болезней, обостряющихся в осенний период.