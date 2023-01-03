Психолог перечислила способы профилактики профессионального выгорания

«Чтобы эмоционально не выгорать, необходимо в первую очередь осознать, что вы не всемогущий. Очень часто нам кажется, что от нас зависит все на свете: успех проекта и судьбы конкретных людей. Поэтому мы боимся отпустить контроль и выйти из рабочего процесса. Здесь важно понять, что есть еще огромное количество человеческого ресурса, чтобы решить те задачи, которые мы взвалили на себя», — сказала она.

Далее эксперт рекомендует начать следить за своим режимом труда и отдыха. В этот график следует внести спорт, прогулки, занятия любимым делом и проведение времени с семьей.

Следующим пунктом Хадарцева назвала переключение фокуса внимания. Сюда входят отпуск, полноценный отдых в выходные дни и развлечения, которые никак не связаны с профессиональной деятельностью.

«Не нужно пропускать через себя проблему каждого клиента. Очень часто мы выгораем эмоционально, потому что включаемся в истории других. Здесь важно понимать, что люди, которые встречаются на вашем профессиональном пути — взрослые. Они не ваши дети, не нужно пытаться их вырастить и дать им что-то дополнительное. Действуйте в рамках своих профессиональных компетенций», — добавила специалист.

Кроме того, чтобы избежать выгорания, необходим качественный сон и энергетические практики, которые позволяют отключить мысли и не думать ни о чем, тем самым разгружая психику, заключила расстановщик.

Ранее причины потери интереса к работе назвала клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.