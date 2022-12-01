Синоптик Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль

Прогноз на «мягкотелые» январь и февраль дал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ожидается, что декабрь в этом году окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, а в следующие зимние месяцы прогнозируются температуры выше климатической нормы.

«В декабре в Москве высока вероятность 20-ти градусных морозов. По многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6, дневная — минус 3,5. Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней», — написал метеоролог.

По словам синоптика, в январе среднемесячная температура прогнозируется на три градуса теплее нормы, а в феврале — уже на четыре градуса выше показателей метеостатистики. Во вторую половину зимы будут чередоваться морозы и оттепели с частым гололедом и осадками.

«Таким образом, самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости. По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков», — заключил он.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о наступлении морозов. В ночь на 1 декабря в столичном регионе было зафиксировано минус 20 градусов.