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14:48, 01 декабря 2022
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Синоптик Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль

Синоптик Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Прогноз на «мягкотелые» январь и февраль дал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ожидается, что декабрь в этом году окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, а в следующие зимние месяцы прогнозируются температуры выше климатической нормы.

«В декабре в Москве высока вероятность 20-ти градусных морозов. По многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6, дневная — минус 3,5. Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней», — написал метеоролог.

По словам синоптика, в январе среднемесячная температура прогнозируется на три градуса теплее нормы, а в феврале — уже на четыре градуса выше показателей метеостатистики. Во вторую половину зимы будут чередоваться морозы и оттепели с частым гололедом и осадками.

«Таким образом, самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости. По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков», — заключил он.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о наступлении морозов. В ночь на 1 декабря в столичном регионе было зафиксировано минус 20 градусов.

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