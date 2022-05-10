Риелтор дал прогноз по ценам на квартиры в новостройках

Роста цен на квартиры в новостройках, вероятнее всего, не будет. Такой прогноз дал генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в интервью телеканалу «360».

По словам риелтора, изменения на валютном рынке не влияют на стоимость недвижимости. Барсуков отметил, что льготная ипотека способствует стабильности на рынке первичного жилья. На вторичное жилье наблюдается пониженный спрос из-за высоких кредитных ставок.

«Прогноз по рынку новостроек: 50-70 процентов за то, что цены останутся как есть, 25-30 процентов — что упадут, и лишь пять процентов, что вырастут», — предположил эксперт. Он также допустил, что застройщики могут начать предоставлять скидки.

Ранее руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов назвал способы подбора самого дешевого жилья в Москве.