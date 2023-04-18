В программе Мясникова развеяли популярные мифы о борьбе с перхотью

Популярные мифы о перхоти в программе врача и телеведущего Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеяла врач-дерматолог Ирина Гостева.

Доктор рассказала, что практикуемое иногда для борьбы с перхотью редкое мытье головы на самом деле может только усугубить проблему.

По ее словам, не помогут избавиться от себореи и шампуни с силиконом. Такие средства лишь спрессовывают скопившиеся кусочки кожи, покрывая их пленкой. Бессульфатные шампуни, по словам дерматолога, также не всегда могут помочь — они плохо пенятся, поэтому хорошо промыть ими голову получается не у всех.

Ранее врач Малиновская назвала основные причины и способы избавления от перхоти.