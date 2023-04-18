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01:22, 18 апреля 2023
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В программе Мясникова развеяли популярные мифы о борьбе с перхотью

Дерматолог Гостева заявила, что редкое мытье головы может усугубить проблемы с перхотью.

В программе Мясникова развеяли популярные мифы о борьбе с перхотью
Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Популярные мифы о перхоти в программе врача и телеведущего Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеяла врач-дерматолог Ирина Гостева.

Доктор рассказала, что практикуемое иногда для борьбы с перхотью редкое мытье головы на самом деле может только усугубить проблему.

По ее словам, не помогут избавиться от себореи и шампуни с силиконом. Такие средства лишь спрессовывают скопившиеся кусочки кожи, покрывая их пленкой. Бессульфатные шампуни, по словам дерматолога, также не всегда могут помочь — они плохо пенятся, поэтому хорошо промыть ими голову получается не у всех.

Ранее врач Малиновская назвала основные причины и способы избавления от перхоти.

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