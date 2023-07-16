Гадюка заползла под жилой дом в Подмосковье

В поселке Шевлягино Орехово-Зуевского округа гадюка заползла под жилой частный дом. Фото змеи опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Крупное пресмыкающееся черно-белого окраса заметили на улице у входа в постройку. Спасатели поймали гадюку и выпустили ее в лес вдали от жилых кварталов, уточнил источник.

Ранее необходимый при укусе змеи порядок действий назвала кандидат медицинских наук, врач-терапевт «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Георгиева. Специалист пояснила, что в такой ситуации необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью. Во время ожидания врача и при перевозке пострадавшего в больницу необходимо уложить его и обеспечить покой.