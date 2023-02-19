Прогулка мужчины топлес по взлетно-посадочной полосе Домодедова попала на видео

Очевидцы рассказали, что до этого мужчина, сидя в самолете, вел себя шумно, матерился. Тогда один из пассажиров попросил стюардесс разобраться в сложившейся ситуации, что привело к забегу топлес у лайнера.

Ранее пассажирка летящего из Ставрополя в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда после полученного за курение в туалете замечания. Инцидент попал на видео.