13:16, 19 февраля 2023
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Прогулка мужчины топлес по взлетно-посадочной полосе Домодедова попала на видео
Фото: Telegram-канал «Mash»
По взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Домодедово прошелся раздетый пассажир, не спеша попытавшийся скрыться от сотрудников воздушной гавани. Инцидент попал на видео, опубликованное Mash.
«Просто раздетый пассажир рейса Москва — Казань на взлетно-посадочной полосе, который пытается убежать от сотрудников аэропорта», — подписали видео администраторы канала.
Очевидцы рассказали, что до этого мужчина, сидя в самолете, вел себя шумно, матерился. Тогда один из пассажиров попросил стюардесс разобраться в сложившейся ситуации, что привело к забегу топлес у лайнера.
Ранее пассажирка летящего из Ставрополя в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда после полученного за курение в туалете замечания. Инцидент попал на видео.