Кинолог назвал правила экологичного содержания собаки

Основные правила экологичного содержания собаки назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. В первую очередь он порекомендовал отказаться от корма в маленьких упаковках, что сократит количество производимого мусора.

«Закупайте большие по весу упаковки корма, не покупайте ненужные аксессуары, обменивайтесь с другими собаководами игрушками, которые не заинтересовали вашего питомца. Все это и многое другое позволит сделать жизнедеятельность вашей собаки более экологичной. Если каждый начнет с малого, все мы внесем большой вклад в будущее этой планеты», — объяснил он.

Если человек предпочитает кормить питомца влажным кормом, то пустые банки от него следует сдавать на переработку, отметил Голубев. Кроме того, кинолог рекомендует не использовать пластиковые пакеты для прогулок с собакой, а заменить их пакетами из переработанных материалов.

«Можете, например, использовать упаковку из-под молока или напитка в качестве совка, вырезав их по форме», — сказал эксперт.

Президент РКФ рекомендует не выбрасывать старую одежду и игрушки собаки, а отдавать их нуждающимся. Это правило действует и при покупке вещей для животного — лучше всего их приобретать у других собаководов через специальные сервисы.

Ранее Голубев назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов. Он предупредил, что агрессивные противогололедные средства могут стать причиной возникновения ран и язв на подушечках лап.