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10:18, 15 марта 2023
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Массовая драка с применением ножа произошла в Москве

Четверых дворников ранили ножом в массовой драке на юге Москвы.

Массовая драка с применением ножа произошла в Москве
Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Четыре человека пострадали в результате массовой драки на юге-восток столицы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на юге Москвы.

«Инцидент произошел 14 марта на Шарикоподшипниковской, улице возле дома 9. Примерно в 12:30 между двумя группами граждан произошел конфликт, в результате которого четыре человека с разными травмами были госпитализированы, нападавшие с места происшествия скрылись», — рассказал представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает РЕН ТВ, драка с применением ножа произошла между работниками и подрядчиками из-за пропажи строительных материалов. Четверых дворников доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Ранее массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео.

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