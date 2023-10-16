Прохор Шаляпин опубликовал видео в образе Кена
Певец Шаляпин исполнил роль Кена в новом клипе певицы Тузовой.
Видео в образе Кена опубликовал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певец Прохор Шаляпин. Он исполнил роль жениха куклы Барби в новом клипе певицы Татьяны Тузовой.
«Русская Барби, самая красивая кукла Таня на свете, снимаем сегодня клип на ее песню», — представил Шаляпин Тузову своим подписчикам.
«Ну Кен красавчик», «Образ великолепен», «Круто! Так ярко и красочно», — отреагировали на образ певца в черной рубашке с бахромой и белой шляпе юзеры.
В то же время некоторые из фолловеров отметили, что на Кена он совсем не похож, а переодевания российских звезд в заграничных кукол уже надоели.
Ранее розовый «автомобиль Барби» заметили в столичном районе Гольяново.