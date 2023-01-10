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12:27, 10 января 2023
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Стало известно о состоянии Инны Чуриковой после госпитализации

Стало известно о состоянии Инны Чуриковой после госпитализации
Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

О состоянии народной артистки СССР Инны Чуриковой после госпитализации стало известно Teleprogramma.pro. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил изданию, что актриса может вернуться к работе в феврале.

«Три дня назад разговаривал с Инной Михайловной. Улыбается. Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет. Инна Михайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле "Ложь во спасение"», — рассказал Варшавер. Ближайшая постановка с участием Чуриковой стоит в репертуаре в феврале, добавил директор «Ленкома».

Чурикову госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы летом 2022 года. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости после неудачного падения. В конце октября артистка выразила желание вернуться на сцену, но отметила, что пока не восстановилась после травмы.

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