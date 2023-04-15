В Подмосковье припаркованным во дворе авто каршеринга прокололи колеса

Автор ролика заснял четыре автомобиля разных агрегаторов. У всех были проколоты колеса, предположительно, отверткой. Горожане подозревают, что местным жителям не нравится, что парковочные места у домов занимают арендованные авто.

«Скорее всего, эти машины заняли парковку около дома и кому-то очень сильно это надоело», «Если честно, они, правда, очень надоели. Приезжаешь к дому — и везде стоят они. И ты уже никуда свою поставить не можешь», «Потому что иногда встанут так, что со двора никто выехать не может», — прокомментировали юзеры.

Ранее возмущенные жители Люберец забросали мусором машину каршеринга.