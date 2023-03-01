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22:44, 01 марта 2023
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Возмущенные россияне забросали мусором машину каршеринга

Возмущенные россияне забросали мусором машину каршеринга
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Способ наказать водителей за неправильную парковку вспомнили возмущенные жители подмосковных Люберец. Об их методе сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На фото с места событий видно, что россияне забросали пакетами с отходами авто, перекрывшее проход к мусорным контейнерам. «Только вот никто не подумал, что водитель припарковался, аренду завершил и ушел, а следующий, кто это авто арендует, тут совершенно ни при чем», — отметили в группе недостаток такого наказания.

Большинство пользователей сети нашло справедливым указанный способ борьбы с парковкой в неположенных местах. Кому-то подобные меры показались слишком жесткими: эти фолловеры оставили под постом негативные реакции.

Ранее москвичка нашла нестандартный способ защитить вещи в подъезде от кражи. Женщина поставила под лестницу клетку с замком. Ее «ноу-хау» вызвало бурное обсуждение у пользователей сети.

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