Возмущенные россияне забросали мусором машину каршеринга

Способ наказать водителей за неправильную парковку вспомнили возмущенные жители подмосковных Люберец. Об их методе сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На фото с места событий видно, что россияне забросали пакетами с отходами авто, перекрывшее проход к мусорным контейнерам. «Только вот никто не подумал, что водитель припарковался, аренду завершил и ушел, а следующий, кто это авто арендует, тут совершенно ни при чем», — отметили в группе недостаток такого наказания.

Большинство пользователей сети нашло справедливым указанный способ борьбы с парковкой в неположенных местах. Кому-то подобные меры показались слишком жесткими: эти фолловеры оставили под постом негативные реакции.

Ранее москвичка нашла нестандартный способ защитить вещи в подъезде от кражи. Женщина поставила под лестницу клетку с замком. Ее «ноу-хау» вызвало бурное обсуждение у пользователей сети.