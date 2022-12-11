Назван порядок действий при промокании ног в лесу

Порядок действий при промокании ног в лесу назвала пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Оказавшимся в такой ситуации специалисты предлагают использовать обычные пакеты.

«Снимаем мокрые ботинки и носки, вытираем насухо ноги. Делаем небольшой массаж, чтобы разогнать кровь. Дальше обуваемся. Если есть пара сухих носков (ну вдруг), то тогда надеваем сначала сухие носки, потом сверху на них пакеты. Сверху пакетов снова мокрые носки и потом обувь», — говорится в пресс-релизе организации.

В случае, когда пакетов с собой не оказалось, эксперты рекомендует использовать футболку. Для начала ее следует разрезать на две половины и сделать портянки. Если футболка с длинным рукавом — можно оторвать только их и проделать тоже самое.

«Ваша задача — за короткий период времени или дойти уже до предполагаемой точки выхода из леса, либо потратить силы и время на то, чтобы быстро развести костер, согреться и просушиться (до того, пока костер не развели — ботинки не снимать, и не переставать двигаться!)» — уточнили в пресс-службе.

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