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20:59, 12 сентября 2022
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Эндокринолог назвала порядок действий при простуде

Эндокринолог назвала порядок действий при простуде
Фото: Christian Ohde / face to face / Globallookpress.com

Порядок действий при простудных заболеваниях в своем Telegram-канала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Один из главных «протоколов действий» — отдых в постели. В таком режиме организм не тратит силы на работу мышц, а направляет ресурсы для восстановления иммунной системы.

«Принимайте адаптогены в повышенных дозах: китайский лимонник, элеутерококк, Омега-3, поливитамины. Я еще рекомендую витамин С. Несмотря на то, что клинические исследования не выявили четкой связи между ним и быстрым излечением от простуды, пренебрегать не стоит», — рассказала эксперт.

Кроме того, врач порекомендовала не принимать душ, не пить алкоголь, не сбивать температуру, если она не высокая, не переедать и пить больше теплой воды с с лимоном, алоэ или травами (мятой, листьями малины).

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